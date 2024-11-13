Муж Надежды Бабкиной доказал, что он не альфонс

Евгений Гор заработал 33 миллиона рублей за год на собственном бизнесе. Надежда Бабкина Maksim Konstantinov/Global Look PressМного лет назад молодого фаворита Надежды Бабкиной — Евгения Гора в узких кругах считали альфонсом.
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