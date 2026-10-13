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Этот таинственный мир

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Клетки головного мозга регулируют уровень холестерина для контроля нейронной сигнализации

Клетки головного мозга регулируют уровень холестерина для контроля нейронной сигнализации

Холестерин принято винить во всех бедах с сосудами, но для мозга он — буквально жизненно важный ресурс, без которого отключается связь.

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