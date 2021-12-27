Если завтра война, а пятая колонна, антипрививочники не спят и опасность от них реальная

Пятая колонна , не менее опасна чем внешний терроризм. Внешний терроризм, внешние угрозы войны США и НАТО, которые угрожают России, – это факт и мы это видим, не слепые! И знаем про объявленную информационную войну нам! Но, угрожает не меньше, внутренний терроризмом, пятая колонна, анти- вакцинаторы - это о тех чиновниках, «либералов» у власти, подкармливаемых западом политических деятелей их организации, через различные международные фонды, организации, предприятия, которые уже одурели от того, что они безмерно берут деньги, изымают их из системы на личные нужды, не доводя до конца то, что они должны делать.