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Оформят ли питерцы досрочно титул второй год подряд в матче с путейцами на «Газпром-Арене»? Как это было. «Зенит» - «Локомотив»

Оформят ли питерцы досрочно титул второй год подряд в матче с путейцами на «Газпром-Арене»? Как это было. «Зенит» - «Локомотив»

РПЛ, 27-й тур. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 30 апреля. 19.30 Именно матч с «Локомотивом» стал для «Зенита» в пре­дыдущем чемпионате «золотым» - «сине-бело-голубые» досрочно оформили титул.

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