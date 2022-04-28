Оформят ли питерцы досрочно титул второй год подряд в матче с путейцами на «Газпром-Арене»? Как это было. «Зенит» - «Локомотив»

РПЛ, 27-й тур. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 30 апреля. 19.30 Именно матч с «Локомотивом» стал для «Зенита» в предыдущем чемпионате «золотым» - «сине-бело-голубые» досрочно оформили титул.
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