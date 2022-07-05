Разин считает судью из Ставрополя виновной в смерти Шатунова

Продюсер Андрей Разин считает, что судья Светлана Лунева вынесла неверное решение в деле о правах на песни группы «Ласковый май» и тем самым дала ложную надежду, которая привела к сильному эмоциональному всплеску и смерти певца Юрия Шатунова.