НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

В Германии допустили отставку Мерца после выборов в сентябре 2026 года

В Германии допустили отставку Мерца после выборов в сентябре 2026 года

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) не исключает отставку канцлера Германии Фридриха Мерца после предстоящих в сентябре текущего года выборов в ландтаг в трех федеральных землях Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии