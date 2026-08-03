В Германии допустили отставку Мерца после выборов в сентябре 2026 года

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) не исключает отставку канцлера Германии Фридриха Мерца после предстоящих в сентябре текущего года выборов в ландтаг в трех федеральных землях Германии.
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