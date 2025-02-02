AT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин станут авторами нового многополярного мира

У глав России, США и КНР - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать современным реалиям, сообщает Asia Times.
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