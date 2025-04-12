Не послушалась: охранник принцессы Дианы рассказал о ее сокровенных тайнах

Кен Уорф раскрывает самые сокровенные тайны принцессы Дианы и ее мальчиков. Уход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи изрядно подпортил репутацию монархии: появились слухи о разногласиях между братьями и сестрами и заявления о травле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии