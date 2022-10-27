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В ДНР заявили, что ВСУ за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов республики

В ДНР заявили, что ВСУ за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов республики

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР.

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