В ДНР заявили, что ВСУ за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов республики

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР.
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что Вооруженные силы Украины за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР.
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