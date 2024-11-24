В Калужской области произошел пожар на строительном рынке

Днем, 24 ноября, в Обнинске на 101 километре Киевского шоссе произошел пожар на строительном рынке, который тушили 27 человекДнем, 24 ноября, в Обнинске на 101 километре Киевского шоссе произошел пожар на строительном рынке, который тушили 27 человек.