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Форвард «Динамо» Игумнов о 3:0 с «Торпедо»: «Мы поменяли подход к игре. Разговоры о динамовском болоте до меня не доходят»

Иван Игумнов объяснил, почему московское «Динамо» обыграло «Торпедо» (3:0, 2-1). Команды провели третий матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

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