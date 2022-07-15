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Сергачев о поражении в финале плей-офф: «Колорадо» оказался быстрее. «Тампа» немножко недотянула, они были лучше»

Михаил Сергачев высказался о поражении «Тампы» от «Колорадо» (2-4) в финале Кубка Стэнли. — Команда три года подряд играла в финале Кубка Стэнли.

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