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Добрый Мир

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Сводка о ходе СВО на утро 20 апреля 2025 года от ТК Два майора

Сводка о ходе СВО на утро 20 апреля 2025 года от ТК Два майора

Пасха, православная и католическая, совпавшие в этом году, стала одной из точек бифуркации американской митрополии: Трамп планировал остановить войну к этой дате или хотя бы заполучить перемирие на украинском фронте на 30 дней.

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