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Царьград

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В Забайкалье около 1,5 тысячи человек тушат лесные пожары

В Забайкалье около 1,5 тысячи человек тушат лесные пожары

Около 1,5 тысячи человек привлечены на тушения лесных пожаров на территории Забайкальского края.Об этом сообщают «Известия», на некоторых участках в тушении принимают участие и сами жители.

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