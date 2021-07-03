В Совфеде рассказали, на каких трассах можно увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч можно только на шестиполосных дорогах. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.
Увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч можно только на шестиполосных дорогах. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.
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