Авторадио

892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Совфеде рассказали, на каких трассах можно увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч можно только на шестиполосных дорогах. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
Нет,это слишком высокая скорость,зря они решили разрешить так сильно разгоняться

Картина дня

наверх