smi.today

1 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    За предательство предков дорого платить придётся Богу! Дебилы! Память дедов осквернять нельзя!Грузия: Защитить ...
  • Сергей ЕВ
    А что тут плохого?Беглый силовик-бе...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Да кто мешает нам предъявлять им санкции . Посадите писарей и клепайте сотнями на каждую их санкцию , особенно на пре...В США представили...

Украину назвали «камешком в туфле Путина»

Украину назвали «камешком в туфле Путина»

Генеральный директор телеканала «НАШ», политический консультант Владимир Грановский заявил, что Украина пришла к тому, что выполняет функции «антиРоссии» и назвал украинское государство «камешком в туфле» российского лидера Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх