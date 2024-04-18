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Пассажир прибывшего из ОАЭ рейса: было тяжело добраться в аэропорт

Пассажир прибывшего из ОАЭ рейса: было тяжело добраться в аэропорт

Известия/Дмитрий Коротаев Пассажир вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов в Санкт-Петербург рейса Назар Волков рассказал РЕН ТВ, что летевшие в северную столицу пассажиры ожидали вылета в аэропорту Дубая гораздо меньше москвичей.

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