Счетная палата указала на риски непополнения ФНБ в 2023 году

В этом году Фонд национального благосостояния (ФНБ) за счет дополнительных нефтегазовых доходов пополняться не будет, предупредила Счетная палата (СП) в октябрьском отчете о формировании средств ФНБ (есть у «Известий»).
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