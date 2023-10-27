Манул едва не выбил телефон из рук посетительницы Новосибирского зоопарка

Женщина нарушила правила зоопарка и приблизилась к дикому животному слишком близко.Одна посетительница Новосибирского зоопарка пожаловалась другой, что один раз едва не лишилась телефона, когда пыталась сфотографировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии