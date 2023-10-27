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Манул едва не выбил телефон из рук посетительницы Новосибирского зоопарка

Манул едва не выбил телефон из рук посетительницы Новосибирского зоопарка

Женщина нарушила правила зоопарка и приблизилась к дикому животному слишком близко.Одна посетительница Новосибирского зоопарка пожаловалась другой, что один раз едва не лишилась телефона, когда пыталась сфотографировать.

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