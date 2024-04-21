Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Синоптики пообещали москвичам ветреное воскресенье

Синоптики пообещали москвичам ветреное воскресенье

Спасатели предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшие два часа. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 20:00 сегодняшнего дня в столице ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду.

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