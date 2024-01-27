Хави: в «Барселоне» начинают ценить людей лишь после их ухода

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об ошибке каталонского клуба. «Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Жорди Альба, Серхио Бускетс — их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят.
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