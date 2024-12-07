В Мордовии обсудили вопросы демографии и пробации

6 декабря 2024 года в Мордовии Игорь Комаров принял участие в 74‑м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, которое прошло под председательством координатора, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина.
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