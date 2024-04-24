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Петербургский дневник

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Губернатор отчитается перед ЗакСом в БКЗ «Октябрьский» 14 мая

Губернатор отчитается перед ЗакСом в БКЗ «Октябрьский» 14 мая

Депутаты установили время и место отчёта Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 24 апреля, установили дату, время и место  пленарного заседания, на котором заслушают отчет губернатора Петербурга Александра Беглова.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Интересьненько...:))) А что Бег-Лов расскажет за переизбыток в Питере азеров?
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21 час.
Алина Белова
Может там и предложат Беглову  досрочно  покинуть пост в связи с невозможностью выполнять  обязанности.
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21 час.

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