Губернатор отчитается перед ЗакСом в БКЗ «Октябрьский» 14 мая

Депутаты установили время и место отчёта Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 24 апреля, установили дату, время и место пленарного заседания, на котором заслушают отчет губернатора Петербурга Александра Беглова.
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