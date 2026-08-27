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"Далеко лучше не уезжать". Ксения Собчак похвалила московскую медицину, сравнив её с европейской

"Далеко лучше не уезжать". Ксения Собчак похвалила московскую медицину, сравнив её с европейской

Ксения Собчак похвалила качество медицинской помощи в Москве, сравнив его с уровнем обслуживания в Европе.

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