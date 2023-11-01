День всех святых 1 ноября: почему мертвые приходят к живым и что нужно сделать в этот особый день Елена Галицкая1 ноября — первый день последнего календарного осеннего месяца, но в древности уже встречали зиму.
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