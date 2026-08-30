ФК «Нижний Новгород» впервые в сезоне потерял очки на домашней арене

После четырёх уверенных домашних побед в первой лиге первенства России ФК «Нижний Новгород» впервые в сезоне допустил осечку на «Совкомбанк Арене».
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