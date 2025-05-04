Детский парк лидирует в голосовании за благоустройство Новодвинска

Пространство стало лидером онлайн-голосования за объекты благоустройства в городе бумажников.Всего на выбор горожан представлено три общественных пространства, которые могут быть преобразованы в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».