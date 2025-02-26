Радиоуловители самолетов: 90 лет первому радару

В свое время РЛС совершили революцию в военном деле и гражданской авиационной отрасли. История радара началась 26 февраля 1935 года, но у этого события была своя предыстория, тесно связанная с работами отечественных инженеров.
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