Аномальная жара разогрела интерес венгерского премьера Мадьяра к АЭС «Пакш-2»

Венгрия дополнительно направит 305 млн евро на строительство АЭС «Пакш-2» по российскому проекту. Еще недавно премьер Петер Мадьяр называл условия соглашения с Россией невыгодными и обещал пересмотреть контракт.
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