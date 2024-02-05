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  • mullonen
    По факту, война между РФ и "западом",а Украина так... типа инструмента и прокладки. Самое прикольное будет, если США ...А кому на самом д...

А кому на самом деле было бы выгодно, если бы РФ перешла сейчас в реальное наступление (?)

А кому на самом деле было бы выгодно, если бы РФ перешла сейчас в реальное наступление (?)

Чтобы лучше понимать, почему РФ с ее возможностями ядерной державы и армией, большая часть которой в СВО до сих пор НЕ задействована, уже почти два года терпеливо стоит в "позиционном тупике" на территории Украины, -- давайте пофантазируем, а что было бы сейчас, возьми РФ в феврале 2022 года, образно говоря, "Киев за три дня" и, задействовав все свои вооруженные силы, быстро выиграв войну (?) Перечисляю чисто субъективно и наивно по пунктам: 1.

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Комментарии
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Юрий Белов
Предложений, как я понял, нет. Или вы их боитесь озвучить?
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2 час.
Юрий Белов
🤝
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2 час.
mullonen
По факту, война между РФ и &quot;западом&quot;,а Украина так... типа инструмента и прокладки. Самое прикольное будет, если США свою помощь свернут. Что будут делать все эти греции- болгарии и пр... а фиг его знает.Но потянутся в РФ за ресурсами, это к гадалке не ходи.
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1 час.

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