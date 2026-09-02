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Мценский предприниматель не смог списать срыв контракта на дожди

Мценский предприниматель не смог списать срыв контракта на дожди

Попытка мценского предпринимателя оспорить решение Орловского УФАС и списать сорванные сроки благоустройства городского кладбища на осеннюю непогоду не увенчалась успехом.

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