Антисемитам в Германии хотят законодательно показать на дверь

Эксперт по внутренней политике одной из правящих в Германии партий, Христианско-демократического союза (ХДС), Матиас Миддлберг считает, что необходимо ужесточить Закон о гражданстве ФРГ, чтобы исключить возможность натурализации антисемитов.
Эксперт по внутренней политике одной из правящих в Германии партий, Христианско-демократического союза (ХДС), Матиас Миддлберг считает, что необходимо ужесточить Закон о гражданстве ФРГ, чтобы исключить возможность натурализации антисемитов.
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