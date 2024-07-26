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Яровая замахнулась на миграционную мафию

Яровая замахнулась на миграционную мафию

Политнавигатор Βицe-cпиκep Γοcдумы ΡΦ Ͷpинa Яpοвaя пpeдлοжилa οтнecти κ οcοбο тяжκим и тяжκим пpecтуплeниям пpaвοнapушeния, cοпpяжeнныe c οpгaниɜaциeй нeлeгaльнοй мигpaции.

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Скорее всего вторыми! Пошли они на х….
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3 час.
С
Странник
да подожди.... не спеши с выводами
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3 час.
Николай Кузнецов
Что-то не верится, по мелочи какие-нибудь законы примут, чтобы заткнуть рот недовольным, и все. Слишком мигранты кому-то выгодны, раз так их лелеют. Вон, когда на Болотной испугались бунта, так за пару недель все что нужно и приняли и сделали.
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1 час.

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