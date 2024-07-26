Яровая замахнулась на миграционную мафию

Николай Кузнецов

Что-то не верится, по мелочи какие-нибудь законы примут, чтобы заткнуть рот недовольным, и все. Слишком мигранты кому-то выгодны, раз так их лелеют. Вон, когда на Болотной испугались бунта, так за пару недель все что нужно и приняли и сделали.