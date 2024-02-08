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Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать

Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлосону следует выпускать.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Бондарев
Этот Карба только и может что лизать н - е место своим боссам, а ещё адмир а а л?!
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