Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлосону следует выпускать.
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