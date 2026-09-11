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"Три года бесконечной любви". Александр Петров и его супруга отметили годовщину свадьбы

"Три года бесконечной любви". Александр Петров и его супруга отметили годовщину свадьбы

37-летний Александр Петров и его 25-летняя супруга Виктория отметили годовщину свадьбы. По этому поводу пара опубликовала в соцсетях совместные фотографии, которые подписала: "Три года бесконечной любви под одной фамилией".

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