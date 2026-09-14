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Александр Михайлович Пономаренко

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Мосводоканал признан лучшим в номинации «Будущее в действии»

Мосводоканал признан лучшим в номинации «Будущее в действии»

АО «Мосводоканал» стал победителем VI Экологической премии «ЭВА-2026». Проект компании «Экосистема интеллектуальных сервисов АО «Мосводоканал» выиграл в номинации «Будущее в действии».

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