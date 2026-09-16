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Число отравившихся в казанском кафе «Nan Кебаб» возросло с 33 до 58

Число отравившихся в казанском кафе «Nan Кебаб» возросло с 33 до 58

Количество отравившихся в кафе в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану.

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