Число отравившихся в казанском кафе «Nan Кебаб» возросло с 33 до 58

Количество отравившихся в кафе в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану.
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