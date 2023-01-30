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Премиальный кроссовер Hongqi HS5 обновили перед дебютом в РФ

Премиальный кроссовер Hongqi HS5 обновили перед дебютом в РФ

Дилеры готовятся к премьере в России среднеразмерного кроссовера премиум-сегмента Hongqi HS5. Роскошный автомобиль прошёл обновление, в Китае модель пользуется успехом – в 2022 году продано свыше 136 тысяч экземпляров, то же ожидается и в РФ.

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