Путин и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.
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