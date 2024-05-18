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Путин и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Путин и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.

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