Егоров: два человека погибли при взрыве газа в доме в Тамбовской области

Два человека погибли и еще несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, все жители многоквартирного здания временно отселены, сообщил губернатор региона Максим Егоров.
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