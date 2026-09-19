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Рада ушла на длительные каникулы на фоне финансового кризиса

Рада ушла на длительные каникулы на фоне финансового кризиса

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Верховная рада Украины прервала пленарные заседания на фоне острого финансового кризиса.

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