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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • АндрейБорков
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Договор об объединении Германии может быть денонсирован

Договор об объединении Германии может быть денонсирован

Глава крымских немцев Юрий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года, известный также как договор «Два плюс четыре», поскольку он давно не реализуется и нарушается руководством ФРГ.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А почему отсудили часть земель Германии и передали Польше и ещё требуют . Тогда нам надо обязательно передать часть земель для коридора в Калининград .или вообще россия заберёт всё что пожелает военным путём . Мало ли что там Польша захотела . Её бзики будем купировать военным путём
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13 час.
АндрейБорков
Главное, что бы эта задумка не свелась к соплежеванию и пустым разговорам. Примеров подобных последнее время как у собаки блох. Это и &quot;КРАСНЫЕ ЛИНИИ&quot;, которые уже давно пройдены и конкретных действий с нашей стороны нет и не предвидится. Это и обстрелы территории РФ западными боеприпасами, с убийством наших граждан на нашей территории, и ни хера в ответ! Это и заявления про &quot;неминуемые поражения центров принятия решений&quot; на УкРуине, а на деле более безопасного места чем квартал, где обитает в Киеве Зеленский в мире не существует. Список можно продолжать очень долго, вот только кроме как ПОЗОРНЫМ для России этот список не назовешь.
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2 час.

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