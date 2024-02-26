Договор об объединении Германии может быть денонсирован

А почему отсудили часть земель Германии и передали Польше и ещё требуют . Тогда нам надо обязательно передать часть земель для коридора в Калининград .или вообще россия заберёт всё что пожелает военным путём . Мало ли что там Польша захотела . Её бзики будем купировать военным путём

АндрейБорков

Главное, что бы эта задумка не свелась к соплежеванию и пустым разговорам. Примеров подобных последнее время как у собаки блох. Это и "КРАСНЫЕ ЛИНИИ", которые уже давно пройдены и конкретных действий с нашей стороны нет и не предвидится. Это и обстрелы территории РФ западными боеприпасами, с убийством наших граждан на нашей территории, и ни хера в ответ! Это и заявления про "неминуемые поражения центров принятия решений" на УкРуине, а на деле более безопасного места чем квартал, где обитает в Киеве Зеленский в мире не существует. Список можно продолжать очень долго, вот только кроме как ПОЗОРНЫМ для России этот список не назовешь.