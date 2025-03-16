🚂 «Поезд Победы» прибыл в Симферополь Уникальную иммерсивную выставку разместили в 10 вагонах. Экспозиция рассказывает о разных периодах Великой Отечественной войны.
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🚂 «Поезд Победы» прибыл в Симферополь Уникальную иммерсивную выставку разместили в 10 вагонах. Экспозиция рассказывает о разных периодах Великой Отечественной войны.