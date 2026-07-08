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Стали известны детали удара по Омску: раскрыт маршрут вражеских дронов

Стали известны детали удара по Омску: раскрыт маршрут вражеских дронов

Полковник Матвийчук рассказал о том, как перекрыть кислород диверсантам ВСУ Омская область впервые подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных сил Украины.

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Комментарии
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Владимир Морж
Все три варианта реальны. Через Казахстан (из Казахстана) уже летали дроны. И дальнобойщики со своими фурами были (им не мешает даже движение по шоссе других авто). А вот пролёт дронов из Украины - самое маловероятное.
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4 н.
Александр _
Я еще могу сотню предположений высказать. Я крутой эксперт?
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4 н.
Maxim
Безусловно, главное - монетизировать..
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4 н.