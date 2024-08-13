Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 528 подписчиков

"Это будет другой уровень разрушений": Трамп заявил об "очень опасном" "потеплении", про которое не говорят

"Это будет другой уровень разрушений": Трамп заявил об "очень опасном" "потеплении", про которое не говорят

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о грозящем человечеству "очень опасном" ядерном "потеплении", про которое "никогда не говорят".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх