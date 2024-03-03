Нижняя Тундра - Альгирдас Микульскис Авторская версия материала: Шабаш проигравших Глядя на действо, развернувшееся 1 марта вокруг марьинского храма Иконы Божией Матери "Утоли Моя Печали", где проходило отпевание усопшего Навального, я не мог отделаться от ощущения, что уже видел где-то подобную "мистерию".
Шабаш проигравших
Комментарии
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Natalija Osminina
Генетические мутанты.
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8 час.
Галина 123
Интересно, тётки с кричалками местные или еще откуда притащились.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Непонятно, почему всю эту шушеру не упаковали. В крайнем случае, оформили бы всем явку с повинной и скостили бы срок до 15 лет каждому.
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3 час.
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