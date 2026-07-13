В Минпросвещения объяснили, чем опасен тренд «бежевых мам»

Министерство просвещения России обратило внимание на популярный в социальных сетях тренд «бежевых мам» и предупредило, что стремление окружать ребёнка исключительно спокойными, нейтральными оттенками может сказаться на его развитии.
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