Upbit залистила токен Derive (DRV)

14 июля Upbit добавит токен DRV (Derive) на свои рынки корейской воны, BTC и Tether. Торги начнутся в 17:00 по корейскому стандартному времени, что предоставит доступ к протоколу ончейн-деривативов южнокорейским трейдерам.
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