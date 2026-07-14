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Upbit залистила токен Derive (DRV)

Upbit залистила токен Derive (DRV)

14 июля Upbit добавит токен DRV (Derive) на свои рынки корейской воны, BTC и Tether. Торги начнутся в 17:00 по корейскому стандартному времени, что предоставит доступ к протоколу ончейн-деривативов южнокорейским трейдерам.

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