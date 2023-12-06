Добровольцы отряда «Енисей» перерезали снабжение ВСУ под Артемовском Ирэн ОрлонскаяПредставитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов, объявил, что добровольческие подразделения российских войск перерезали путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском участке.
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