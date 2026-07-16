Скидка ценой в убыток: почему буксуют переговоры по «Силе Сибири — 2»

Грандиозный проект нового газопровода в Китай столкнулся с жесткой реальностью прагматичного торга. Переговоры по строительству «Силы Сибири — 2» зашли в тупик: Пекин настойчиво требует снизить стоимость топлива до уровня внутренних российских цен.
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