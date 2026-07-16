TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 038 подписчиков

Скидка ценой в убыток: почему буксуют переговоры по «Силе Сибири — 2»

Скидка ценой в убыток: почему буксуют переговоры по «Силе Сибири — 2»

Грандиозный проект нового газопровода в Китай столкнулся с жесткой реальностью прагматичного торга. Переговоры по строительству «Силы Сибири — 2» зашли в тупик: Пекин настойчиво требует снизить стоимость топлива до уровня внутренних российских цен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
От Китая, ИНОГО, И ОЖИДАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО!!   Они &quot;партнеры&quot; до первой темной подворотни....      И МОМЕНТОМ  - &quot;ГОП-СТОП!&quot;...  Россия пусть ни в коем случае не поддается на  давление и  шантаж..
Ответить
1 м.